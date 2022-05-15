Чем подкармливать морковь, чтобы плоды были сочные и вкусные: народные средства

Поливы и опрыскивание можно производить только в прохладную безветренную погоду.

Какой садовод-огородник не мечтает вырастить ароматную, сочную и большую морковь, и сделать это совсем не трудно, главное знать некоторые хитрости. К примеру сорняки, с которыми все огородники активно борются, могут стать отличным удобрением.

Какими еще народными средствами можно подкармливать морковь, пишет Ukr.Media.

Народные средства, которыми можно удобрять морковь

Птичий помет

Отличная подкормка на начальных этапах. Послед нужно разбавить водой в пропорции 1/10 (где 10 — вода), оставить настаиваться сутки, а затем снова разбавить в той же пропорции. Готовым раствором нужно подпитывать почву между рядами моркови.

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Настойка из сорняков

Сорняки содержат большое количество азота и калия. Делать настойку нужно за 3 недели до ее использования. Листья сорняков нужно сложить в емкость и на 3/4 залить горячей водой. После открытую емкость нужно оставить на солнце, пока она не перестанет пениться (2-3 недели). Важно периодически перемешивать содержимое. Когда настойка будет готова, ее стоит разбавить водой в пропорции 1/10 (где 10 – вода) и опрыскать морковь.

Зола

Пепел содержит в себе много натрия, калия и магния, что хорошо подпитает корнеплод и защищает его от вредителей. Золу можно использовать двумя способами:

засыпать золой (по 250 грамм на 1кв. м.) землю, а затем полить ее водой.

развести золу в воде (на 10 литров воды 100 г золы), дать ей настояться до следующего дня и аккуратно полить всходы под корень, избегая попадания на листики.

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