Чем подкармливать морковь, чтобы плоды были сочные и вкусные: народные средства
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 574
Поливы и опрыскивание можно производить только в прохладную безветренную погоду.
Какой садовод-огородник не мечтает вырастить ароматную, сочную и большую морковь, и сделать это совсем не трудно, главное знать некоторые хитрости. К примеру сорняки, с которыми все огородники активно борются, могут стать отличным удобрением.
Какими еще народными средствами можно подкармливать морковь, пишет Ukr.Media.
Народные средства, которыми можно удобрять морковь
- Птичий помет
Отличная подкормка на начальных этапах. Послед нужно разбавить водой в пропорции 1/10 (где 10 — вода), оставить настаиваться сутки, а затем снова разбавить в той же пропорции. Готовым раствором нужно подпитывать почву между рядами моркови.
- Настойка из сорняков
Сорняки содержат большое количество азота и калия. Делать настойку нужно за 3 недели до ее использования. Листья сорняков нужно сложить в емкость и на 3/4 залить горячей водой. После открытую емкость нужно оставить на солнце, пока она не перестанет пениться (2-3 недели). Важно периодически перемешивать содержимое. Когда настойка будет готова, ее стоит разбавить водой в пропорции 1/10 (где 10 – вода) и опрыскать морковь.
- Зола
Пепел содержит в себе много натрия, калия и магния, что хорошо подпитает корнеплод и защищает его от вредителей. Золу можно использовать двумя способами:
- засыпать золой (по 250 грамм на 1кв. м.) землю, а затем полить ее водой.
- развести золу в воде (на 10 литров воды 100 г золы), дать ей настояться до следующего дня и аккуратно полить всходы под корень, избегая попадания на листики.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как получить обильный урожай капусты, чтобы завидовали все соседи.