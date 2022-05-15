Чим підгодовувати моркву, щоб плоди були соковиті та смачні: народні засоби

Поливи та обприскування можна проводити тільки в прохолодну безвітряну погоду.

Який садівник-городник не мріє виростити ароматну, соковиту та велику моркву, і зробити це зовсім не важко, головне знати деякі хитрощі. Наприклад, бур’яни, з якими всі городники активно борються, можуть стати чудовим добривом.

Якими ще народними засобами можна підгодовувати моркву, пише Ukr.Media.

Народні засоби, якими можна удобрювати моркву

Пташиний послід

Відмінне підживлення на початкових етапах. Послід потрібно розбавити водою у пропорції 1/10 (де 10 — вода), залишити наполягати добу, та був знову розбавити у тому ж пропорції. Готовим розчином потрібно підживлювати ґрунт між рядами моркви.

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Настойка із бур’янів

Бур’яни містять велику кількість азоту та калію. Робити настойку потрібно за 3 тижні до використання. Листя бур’янів потрібно скласти у місткість і на 3/4 залити гарячою водою. Після відкриту місткість потрібно залишити на сонці, поки вона не перестане пінитися (2-3 тижні). Важливо періодично перемішувати вміст. Коли настойка буде готова, її варто розбавити водою у пропорції 1/10 (де 10 – вода) та обприскати моркву.

Зола

Попіл містить багато натрію, калію і магнію, що добре підживить коренеплід і захищає його від шкідників. Золу можна використовувати двома способами:

засипати золою (по 250 грамів на 1кв. м.) землю, а потім полити її водою.

розвести золу у воді (на 10 літрів води 100 г золи), дати їй настоятися до наступного дня і акуратно полити сходи під корінь, уникаючи попадання на листя.

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