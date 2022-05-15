Чим підгодовувати моркву, щоб плоди були соковиті та смачні: народні засоби
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Поливи та обприскування можна проводити тільки в прохолодну безвітряну погоду.
Який садівник-городник не мріє виростити ароматну, соковиту та велику моркву, і зробити це зовсім не важко, головне знати деякі хитрощі. Наприклад, бур’яни, з якими всі городники активно борються, можуть стати чудовим добривом.
Якими ще народними засобами можна підгодовувати моркву, пише Ukr.Media.
Народні засоби, якими можна удобрювати моркву
- Пташиний послід
Відмінне підживлення на початкових етапах. Послід потрібно розбавити водою у пропорції 1/10 (де 10 — вода), залишити наполягати добу, та був знову розбавити у тому ж пропорції. Готовим розчином потрібно підживлювати ґрунт між рядами моркви.
- Настойка із бур’янів
Бур’яни містять велику кількість азоту та калію. Робити настойку потрібно за 3 тижні до використання. Листя бур’янів потрібно скласти у місткість і на 3/4 залити гарячою водою. Після відкриту місткість потрібно залишити на сонці, поки вона не перестане пінитися (2-3 тижні). Важливо періодично перемішувати вміст. Коли настойка буде готова, її варто розбавити водою у пропорції 1/10 (де 10 – вода) та обприскати моркву.
- Зола
Попіл містить багато натрію, калію і магнію, що добре підживить коренеплід і захищає його від шкідників. Золу можна використовувати двома способами:
- засипати золою (по 250 грамів на 1кв. м.) землю, а потім полити її водою.
- розвести золу у воді (на 10 літрів води 100 г золи), дати їй настоятися до наступного дня і акуратно полити сходи під корінь, уникаючи попадання на листя.
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