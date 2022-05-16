Таропрогноз на 17 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Многих ждут хорошие новости

В сегодняшних реалиях жизни в Украине, каждый новый день может принести самые разные сюрпризы, как очень болезненные, так и весьма приятные. Что ждет Вас во вторник, 17 мая, смотрите ниже в раскладе от "Телеграфа".

Выберите одну карту из трех, не задумываясь:

Доверьтесь голосу интуиции

Теперь посмотрите, какая именно карта там была:

Те же карты другой стороной

И объясняем значение каждой из них:

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещаем Вам процветание и новые приобретения.

Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

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Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор.

Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Паж кубков

Эта карта обещает новые эмоции и впечатления. Возможно, у Вас будет приятная встреча или придут хорошие новости.

Не стесняйтесь пробовать новое, быть романтичным и рискованным, — удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждать каждому знаку Зодиака до конца месяца по картам Таро.