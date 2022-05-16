Таропрогноз на 17 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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На багатьох чекають хороші новини
У сьогоднішніх реаліях життя в Україні, кожен новий день може принести різні сюрпризи, як дуже болючі, так і вельми приємні. Що чекає на Вас у вівторок, 17 травня, дивіться нижче в розкладі Таро від "Телеграфу".
Виберіть одну карту з трьох, не замислюючись:
Тепер подивіться, яка саме карта там була:
І пояснюємо значення кожної з них:
Туз пентаклів
Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання.
Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.
Перевернута Двійка кубків
У відношенні з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — того, хто лише приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.
Постарайтеся, щоб засудження і ненависть не затьмарили теплі почуття до близьких.
Паж кубків
Ця карта обіцяє нові емоції та враження. Можливо, у Вас буде приємна зустріч чи надійдуть хороші новини.
Не соромтеся пробувати нове, бути романтичним та ризикованим, — удача на вашому боці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекати на кожен знак Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.