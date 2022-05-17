Как постирать полотенца, чтобы они долго оставались чистыми и свежими: простой лайфхак

Этот секрет по уходу за махровыми полотенцами, поможет вернуть им былую свежесть и мягкость.

Каждая хозяйка хочет, чтобы даже после сотой стирки, махровые полотенца оставались как новые и были чистыми и свежими. Но увы, мягкие и пушистые полотенца со временем становятся все более жесткими и тусклыми. Однако не стоит расстраиваться и бежать в магазин за новым текстилем или дорогущими порошками и кондиционерами, ведь своим старым полотенцам можно вернуть былую свежесть.

Махровые полотенца становятся жестче из-за неочищенной воды из крана, пишет портал kiev.cleaning. А чтобы ее смягчить, есть несколько простых и проверенных домашних средств, которые есть на каждой кухне: пищевая сода, соль и уксус.

Что поможет вернуть свежесть махровым полотенцам

Соль. Засыпьте соль в лоток вместе со стиральным порошком, либо вылейте прямо в барабан солевой раствор (три столовых ложки соли растворимых в двухстах граммах воды).

Уксус. Этот продукт помогает нейтрализовать неприятный запах, а также защит цвет полотенец при дальнейшем использовании. Его добавляют в воду на этапе полоскания: 50 грамм девятипроцентного уксуса налейте в отделение для ополаскивателя.

Этот продукт помогает нейтрализовать неприятный запах, а также защит цвет полотенец при дальнейшем использовании. Его добавляют в воду на этапе полоскания: 50 грамм девятипроцентного уксуса налейте в отделение для ополаскивателя. Сода. Три-четыре столовые ложки соды засыпьте прямо в барабан стиральной машины. Отметим, что также сода помогает быстрее справиться с пятнами: для этого нужно к порошку при стирке добавить две маленькие ложки соды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.