Як випрати рушники, щоб вони довго залишалися чистими та свіжими: простий лайфхак

Цей секрет по догляду за махровими рушниками допоможе повернути їм колишню свіжість і м’якість.

Кожна господиня хоче, щоб навіть після сотого прання, махрові рушники залишалися як нові та були чистими та свіжими. Але на жаль, м’які та пухнасті рушники з часом стають все більш жорсткими та тьмяними. Однак не варто засмучуватися і бігти в магазин за новим текстилем або дорогими порошками та кондиціонерами, адже своїм старим рушникам можна повернути колишню свіжість.

Махрові рушники стають жорсткішими через неочищену воду з крана, пише портал kiev.cleaning. А щоб її пом’якшити, є кілька простих та перевірених домашніх засобів, які є на кожній кухні: харчова сода, сіль та оцет.

Що допоможе повернути свіжість махровим рушникам

Сіль. Засипте сіль у лоток разом із пральним порошком, або вилийте прямо в барабан сольовий розчин (три столові ложки солі розчинних у двохстах грамах води).

Оцет. Цей продукт допомагає нейтралізувати неприємний запах, а також захистити колір рушників при подальшому використанні. Його додають у воду на етапі полоскання: 50 г дев’ятивідсоткового оцту налийте у відділення для ополіскувача.

Цей продукт допомагає нейтралізувати неприємний запах, а також захистити колір рушників при подальшому використанні. Його додають у воду на етапі полоскання: 50 г дев’ятивідсоткового оцту налийте у відділення для ополіскувача. Сода. Три-чотири столові ложки соди засипте прямо в барабан пральної машини. Також сода допомагає швидше впоратися з плямами: для цього потрібно до порошку при пранні додати дві маленькі ложки соди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.