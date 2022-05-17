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Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: многие допускают ошибку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Зачем выворачивать одежду наизнанку перед стиркой Новость обновлена 17 мая 2022, 17:15
Зачем выворачивать одежду наизнанку перед стиркой

Выворачивание одежды перед стиркой является желательным действием

Тем, кто хочет сохранить одежду в хорошем состоянии подольше, опытные хозяйки советуют выворачивать ее перед стиркой. Напомним, что при стирке одежда встряхивается и перемешивается, ее бросает по всему барабану. И хотя вещи становятся чище, они также теряют цвет и образуют катышки.

Выворачивать вещи наизнанку перед стиркой необязательно, но очень желательно, пишет atlastkani.

Почему одежду нужно выворачивать: 3 причины

  1. При стирке на лицевой стороне не образуются катышки, не "теряется" краска, цвет дольше остается ярким.
  2. Минимизируется вероятность отрывания пуговиц, фурнитуры, различного декора (бусины, вышивка и т. д.).
  3. При стирке дольше сохраняют первоначальный вид и не линяют принты и рисунки.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие вещи нельзя стирать в стиральной машине.

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#Стирка #Стиральная машина #Грязные вещи