Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: многие допускают ошибку
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Выворачивание одежды перед стиркой является желательным действием
Тем, кто хочет сохранить одежду в хорошем состоянии подольше, опытные хозяйки советуют выворачивать ее перед стиркой. Напомним, что при стирке одежда встряхивается и перемешивается, ее бросает по всему барабану. И хотя вещи становятся чище, они также теряют цвет и образуют катышки.
Выворачивать вещи наизнанку перед стиркой необязательно, но очень желательно, пишет atlastkani.
Почему одежду нужно выворачивать: 3 причины
- При стирке на лицевой стороне не образуются катышки, не "теряется" краска, цвет дольше остается ярким.
- Минимизируется вероятность отрывания пуговиц, фурнитуры, различного декора (бусины, вышивка и т. д.).
- При стирке дольше сохраняют первоначальный вид и не линяют принты и рисунки.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие вещи нельзя стирать в стиральной машине.