Чи потрібно вивертати одяг перед пранням: багато хто припускається помилки
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Вивертання одягу перед пранням є бажаною дією
Тим, хто хоче зберегти одяг у хорошому стані довше, досвідчені господині радять вивертати його перед пранням. Нагадаємо, що при пранні одяг струшується і перемішується, його кидає по всьому барабану. І хоча речі стають чистішими, вони також втрачають колір і утворюють катишки.
Вивертати речі навиворіт перед пранням необов’язково, але дуже бажано, пише atlastkani.
Чому одяг потрібно вивертати: 3 причини
- При пранні на лицьовій стороні не утворюються катишки, не "губиться" краска, колір довше залишається яскравим.
- Мінімізується можливість відривання ґудзиків, фурнітури, різного декору (намистинки, вишивка тощо).
- При пранні довше зберігають первісний вигляд і не линяють принти та малюнки.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які речі не можна прати у пральній машині.