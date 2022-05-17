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Чи потрібно вивертати одяг перед пранням: багато хто припускається помилки

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Навіщо вивертати одяг навиворіт перед пранням Новина оновлена 17 травня 2022, 17:15
Навіщо вивертати одяг навиворіт перед пранням

Вивертання одягу перед пранням є бажаною дією

Тим, хто хоче зберегти одяг у хорошому стані довше, досвідчені господині радять вивертати його перед пранням. Нагадаємо, що при пранні одяг струшується і перемішується, його кидає по всьому барабану. І хоча речі стають чистішими, вони також втрачають колір і утворюють катишки.

Вивертати речі навиворіт перед пранням необов’язково, але дуже бажано, пише atlastkani.

Чому одяг потрібно вивертати: 3 причини

  1. При пранні на лицьовій стороні не утворюються катишки, не "губиться" краска, колір довше залишається яскравим.
  2. Мінімізується можливість відривання ґудзиків, фурнітури, різного декору (намистинки, вишивка тощо).
  3. При пранні довше зберігають первісний вигляд і не линяють принти та малюнки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які речі не можна прати у пральній машині.

Теги:
#Прання #Пральна машина #Брудні речі