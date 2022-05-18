День Арины Рассадницы: что категорически запрещено делать 18 мая
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Святую прозвали Капустницей или Рассадницей за то, что 18 мая начинали высаживать рассаду капусты.
В среду, 18 мая, согласно церковному календарю православная церковь почитает память великой мученицы Ирины Македонской. Несмотря на то, что девушка родилась в семье язычника, она посвятила себя христианству и вере в Бога.
"Телеграф" рассказывает о приметах праздника, а также, о том, что категорически запрещено делать 18 мая.
День Арины Рассадницы 18 мая: приметы
В этот день было принято высаживали рассаду на грядки, уделяя особое внимание капусте и поздним огурцам. В народе верили, что высадкой огурцов должны заниматься только женщины. Более того, сажать рассаду желательно было рано утром в полном одиночестве, чтобы никто не видел и не сглазил.
Также, чтобы овощи выросли крепкими и здоровыми, проводили специальные обряды, которые также нужно было делать с утра, пока никто не видит. Сверху на первое растение нужно было поставить перевернутый горшок и накрыть его белой скатерть, а вечером того же дня самая старшая в семье женщина выходила к посевам с горшком, наполненным крапивой, желательно с корнями. Этот горшок нужно было поставить вверх ногами в середине огорода.
Что нельзя делать на Арину Рассадницу/Капустницу
- Нельзя распускать сплетни.
- Запрещено громко говорить.
- Нельзя жаловаться на свою жизнь или отношения с другими людьми.
- Нельзя, чтобы дома было грязно, а одежда или обувь была неопрятными.
- Нельзя ругаться, ссориться, грубить.
Тем временем синоптики сообщили, что со вторника, 17 мая, небо над Украиной затянуло тучами.