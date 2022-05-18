День Арини Розсадниці: що категорично заборонено робити 18 травня

Святу прозвали Капустницею або Розсадницею через те, що 18 травня починали висаджувати розсаду капусти.

У середу, 18 травня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять великої мучениці Ірини Македонської. Попри те, що дівчина народилася в сім’ї язичника, вона присвятила себе християнству та вірі у Бога.

"Телеграф" розповідає про прикмети свята, а також про те, що категорично заборонено робити 18 травня.

День Арини Розсадниці 18 травня: прикмети

У цей день було заведено висаджували розсаду на грядки, приділяючи особливу увагу капусті та пізнім огіркам.У народі вірили, що висаджуванням огірків мають займатися лише жінки. Щобільше, садити розсаду бажано було рано вранці на самоті, щоб ніхто не бачив і не наврочив.

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Також, щоб овочі виросли міцними та здоровими, проводили спеціальні обряди, які також потрібно було робити з ранку, доки ніхто не бачить. Зверху на першу рослину треба було поставити перевернутий горщик і накрити його білою скатертиною, а ввечері того ж дня найстарша в сім’ї жінка виходила до посівів з горщиком, наповненим кропивою, бажано з корінням. Цей горщик треба було поставити нагору ногами в середині городу.

Що не можна робити на Арину Розсадницю/Капустницю

Не можна розпускати плітки.

Заборонено голосно говорити.

Не можна скаржитися на своє життя чи стосунки з іншими людьми.

Не можна, щоб удома було брудно, а одяг чи взуття було неохайним.

Не можна лаятись, сваритися, грубити.

Тим часом синоптики повідомили, що з вівторка, 17 травня, небо над Україною затягнуло хмарами.