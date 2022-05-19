Укр

Почему укроп плохо растет: секрет качественного урожая зелени

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как получить большой урожай укропа Новость обновлена 19 мая 2022, 15:03
Как получить большой урожай укропа

На первый взгляд кажется, что это растение неприхотливо, однако это не так

Считается, что укроп неприхотливый и может расти в любых условиях, однако не у каждого дачника вырастают пышные зеленые кусты этой зелени — она будет плохо расти в тех условиях, которые ей не нравятся.

Об этом пишет Ukr.Media.

Почему укроп плохо растет

  • дефицит питательных веществ в почве;
  • повышенная кислотность почвы;
  • ошибки при посадке;
  • некачественные семена;
  • ошибки при подготовке к посадке;
  • отсутствие ухода.

Кроме того, важно высаживать укроп на открытом освещенном участке, так как в тени растение будет страдать от недостатка солнечного света. Также важно правильно поливать укроп. Полив должен быть обильным: когда на улице жаркая погода, процедуру необходимо делать через день. При обычных обстоятельствах трех поливов в неделю будет достаточно. Вода должна быть теплая, так как холодная способна повысить риск развития болезней укропа.

Ранее "Телеграф" писал, с чем полезно высаживать чеснок, чтобы получился хороший урожай.

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#Укроп #Огород