Почему укроп плохо растет: секрет качественного урожая зелени

На первый взгляд кажется, что это растение неприхотливо, однако это не так

Считается, что укроп неприхотливый и может расти в любых условиях, однако не у каждого дачника вырастают пышные зеленые кусты этой зелени — она будет плохо расти в тех условиях, которые ей не нравятся.

Об этом пишет Ukr.Media.

Почему укроп плохо растет

дефицит питательных веществ в почве;

повышенная кислотность почвы;

ошибки при посадке;

некачественные семена;

ошибки при подготовке к посадке;

отсутствие ухода.

Кроме того, важно высаживать укроп на открытом освещенном участке, так как в тени растение будет страдать от недостатка солнечного света. Также важно правильно поливать укроп. Полив должен быть обильным: когда на улице жаркая погода, процедуру необходимо делать через день. При обычных обстоятельствах трех поливов в неделю будет достаточно. Вода должна быть теплая, так как холодная способна повысить риск развития болезней укропа.

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