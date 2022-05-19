Чому кріп погано росте: секрет якісного врожаю зелені

На перший погляд здається, що ця рослина невибаглива, проте це не так

Вважається, що кріп невибагливий і може рости в будь-яких умовах, проте не у кожного дачника виростають пишні зелені кущі цієї зелені — вона погано зростатиме в тих умовах, які їй не подобаються.

Про це пише Ukr. Media.

Чому кріп погано росте

дефіцит поживних речовин у ґрунті;

підвищена кислотність ґрунту;

помилки при посадці;

неякісне насіння;

помилки під час підготовки до посадки;

відсутність догляду.

Крім того, важливо висаджувати кріп на відкритій освітленій ділянці, тому що в тіні рослина страждатиме від нестачі сонячного світла. Також важливо правильно поливати кріп. Полив має бути рясним: коли на вулиці спекотна погода, процедуру потрібно робити через день. За звичайних обставин трьох поливів на тиждень буде достатньо. Вода має бути тепла, оскільки холодна здатна підвищити ризик розвитку хвороб кропу.

Раніше "Телеграф" писав, з чим корисно висаджувати часник, щоб вийшов хороший урожай.