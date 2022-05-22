Таропрогноз на 23 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

В этот понедельник многим повезет

Тревожна и непредсказуема жизнь под конец третьего месяца военных действий в Украине, однако жизнь продолжается, и у некоторых понедельник, 23 мая, выдастся очень даже неплохим, — так говорит расклад Таро от "Телеграфа".

Посмотрите на карты на фото ниже и выберите одну из них:

Теперь посмотрите, что это была за карта:

Те же карты другой стороной

И объясняем значение каждой из них:

Туз пентаклей

Это благоприятная карта, которая обещает в скором времени хорошие новости, успехи в делах и личной жизни, — возможно, в понедельник Ваши труды окупятся, а старания заметят.

Удача повернулась к Вам лицом, общайтесь, занимайтесь делами, не упустите момент.

Перевернутая Королева кубков

К сожалению, эта королева указывает на то, что начало недели у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения.

"Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она означает, что в понедельник Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите начало недели с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие неприятности ждут каждый знак Зодиака этим летом.