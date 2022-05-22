Таропрогноз на 23 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Цього понеділка багатьом пощастить

Тривожне і непередбачуване життя під кінець третього місяця військових дій в Україні, проте життя триває, і у деяких понеділок, 23 травня, буде дуже непоганим, — так каже розклад Таро від "Телеграфу.

Подивіться на карти на фото нижче та виберіть одну з них:

Тепер подивіться, що це була за карта:

Ті ж карти іншою стороною

І пояснюємо значення кожної з них:

Туз пентаклів

Це сприятлива карта, яка обіцяє незабаром хороші новини, успіхи у справах та особистому житті, можливо, в понеділок Ваша праця окупиться, а старання помітять.

Успіх повернувся до Вас обличчям, спілкуйтеся, займайтеся справами, не проґавте момент.

Перевернута Королева кубків

На жаль, ця королева вказує на те, що початок тижня у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відвернутися від проблем та миру в цілому через поринання в ілюзорний світ сп’яніння або телебачення.

"Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватися у погані думки.

Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона означає, що у понеділок Ви можете зблизитися з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть початок тижня з близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад і все складеться сприятливо для Вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які неприємності чекають кожен знак Зодіаку цього літа.