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Таропрогноз на 25 мая: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 25 мая
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать 25 мая

Эта среда выдастся тяжелой

Каждый день приносит все новые сюрпризы, и иной раз очень не мешает быть хоть немного к ним готовыми. Какие неприятности могут произойти в среду, 25 мая, и что с ними делать, — читайте в раскладе Таро от "Телеграфа".

Взгляните на карты ниже и интуитивно выберите одну:

Теперь посмотрите, что это была за карта:

И найдите ее значение в расшифровке ниже:

Перевернутая Верховная жрица

В эту среду у Вас могут неожиданно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Крепитесь, ни одна черная полоса не бывает вечной.

Перевернутое Правосудие

Эта карта может предупреждать, что 25 мая удача будет не на Вашей стороне, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в любом из ее проявлений.

В эту среду не идите на поводу чувств и не вступайте в споры с кем-то выше Вас по рангу, — итог будет не в Вашу пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет каждый знак Зодиака по картам Таро летом 2022 года.

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