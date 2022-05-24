Таропрогноз на 25 травня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Ця середа видасться важкою

Кожен день приносить все нові сюрпризи, і іноді буває зовсім не зайвим бути хоч трохи до них готовими. Які неприємності можуть статися в середу, 25 травня, і що з ними робити — читайте в розкладі Таро від "Телеграфу".

Погляньте на карти нижче та інтуїтивно виберіть одну:

Тепер подивіться, що це була за карта:

І знайдіть її значення у розшифровці нижче:

Перевернута Верховна жриця

Цієї середи у Вас можуть несподівано спливти якісь проблеми, при цьому розум буде затуманений, що тільки посилить ситуацію. Намагайтеся найближчої доби менше виявляти емоції і не робити необдуманих вчинків.

Перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового плану, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Кріпіться, жодна чорна смуга не буває вічною.

Перевернуте Правосуддя

Ця карта може попереджати, що 25 травня удача буде не на Вашому боці, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю в будь-якому її прояві.

Цієї середи не йдіть на поводу почуттів і не вступайте в суперечки з кимось вище Вас за рангом, — результат буде не на Вашу користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає кожен знак Зодіаку за картами Таро влітку 2022 року.