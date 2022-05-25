Как избавиться от кротов на участке: хитрость от опытных дачников

Эффективный и гуманный прием избавиться от назойливого гостя.

Кроты — это одни из самых непрошенных гостей для каждого садовода. При рытье своих туннелей, грызуны перемешивают разные слои почвы, из-за чего грунт скудеет и растения на нем плохо растут. Более того, эти подземные жители являются переносчиками многих болезней. Как же от них избавиться?

Оказывается, чтобы прогнать этого гостя, может помочь одно неприхотливое растение, пишет belnovosti.

Как избавиться от кротов на участке

Чтобы этот вредитель больше не приносил вреда вашему урожаю, посадите на огороде бузину. Многие вредители, включая кротов, мошек и жуков, на дух не переносят это растение, поэтому как можно быстрее убегут с вашего участка.

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Все дело в том, что корни черной бузины выделяют в почву особые вещества, которые ядовиты для крыс, кротов и мышей. Поэтому грызуны обходят такие места стороной.

Если нет возможности засадить участок бузиной, то можно срезать веточки растения и воткнуть в грядку.

Ранее "Телеграф" писал, какие растения нужно посадить на своем огороде, чтобы избавиться от тли, колорадских жуков, муравьев, мух и гусениц.