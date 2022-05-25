Як позбутися кротів на ділянці: хитрість від досвідчених дачників

Ефективний і гуманний прийом позбутися настирливого гостя.

Кроти — це одні з найнепроханіших гостей для кожного садівника. При копанні своїх тунелів, гризуни перемішують різні шари ґрунту, через що земля убожіє і рослини на ній погано ростуть. Щобільше , ці підземні жителі є переносниками багатьох хвороб. Як же їх позбутися?

Виявляється, щоб прогнати цього гостя, може допомогти одна невибаглива рослина, пише belnovosti.

Як позбутися кротів на ділянці

Щоб цей шкідник більше не завдавав шкоди вашому врожаю, посадіть на городі бузину. Багато шкідників, включаючи кротів, мошок і жуків, на дух не переносять цю рослину, тому якнайшвидше втечуть з вашої ділянки.

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Річ у тому, що коріння чорної бузини виділяє у ґрунт особливі речовини, які отруйні для щурів, кротів та мишей. Тому гризуни оминають такі місця стороною.

Якщо немає можливості засадити ділянку бузиною, можна зрізати гілочки рослини і встромити в грядку.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини потрібно посадити на своєму городі, щоб позбутися попелиці, колорадських жуків, мурах, мух та гусениць.