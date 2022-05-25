Воюющий за ВСУ Коля Серга рассказал, что стало для него наибольшим стрессом за время войны

Артист поделился с журналистом тем, что его больше всего напугало во время военных действий

Украинский поэт и певец Коля Серга, который служит в рядах ВСУ в Одессе и не забывает высмеивать путина и россиян в своем творчестве, рассказал, какой самый большой стресс ему пришлось пережить за все время войны.

Об этом он рассказал шеф-редактору OBOZREVATEL Орест Сохар в программе "Орестократия".

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Артист поделился с журналистом тем, что его больше всего напугало во время военных действий. Это были ракеты.

"Когда надо мной пролетали ракеты. Сейчас у психики сформировался защитный механизм и то, что поступает в голову, сначала проходит там как бы таможню, поэтому не сразу срабатывает этот стресс. Он есть где-то в середине, но я его так не ощущаю. А когда что-то происходит такое, как ракеты над головой, то не в голове включается стресс, а включается телесный. Ты ощущаешь это, как животный инстинкт, ты как в спазме. Недавно над нами пролетали ракеты, я прыгнул на землю, закрылся и пополз в окоп", — рассказал музыкант.

Ранее Коля Серга посвятил стих подбитому российскому крейсеру "Москва".