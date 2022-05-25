Как правильно вешать рулон туалетной бумаги: ошибается каждый

Оказывается, туалетную бумагу нужно вешать "по правилам".

Вы когда-нибудь задумывались о том, что рулон туалетной бумаги в вашем туалете висит неправильно? А вот некоторые хозяйки придирчивы даже к этому. Более того, правильный таки существует. Кстати, если вы вдруг не знали, что губки для посуды разного цвета не просто так, советуем ознакомиться.

Вариантов как повестить туалетную бумагу на держатель всего два — "на себя" и "от себя". Какой из них правильный, пишет belnovosti.by.

Как правильно вешать рулон туалетной бумаги на держатель

Оказывается, способ крепления "на себя" считается самым правильным. Такой способ расположения более эффективен и гигиеничен, так как бумага не соприкасается со стеной и не собирает на себя различные бактерии.

Поэтому вешать туалетную бумагу нужно так, чтобы свисающий конец был над всем рулоном. Более того, при таком способе расположения рулона легче оторвать часть бумаги, потянув за ее край.

Также крепить бумагу способом "на себя" — правильно и по этикету. Так делают во многих гостиницах и отелях.

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