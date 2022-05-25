Як правильно вішати рулон туалетного паперу: помиляється кожен

Виявляється, туалетний папір треба вішати "за правилами".

Ви коли-небудь думали про те, що рулон туалетного паперу у вашому туалеті висить неправильно? А ось деякі господині прискіпливі навіть до цього. Щобільше, правильний варіант таки існує. До речі, якщо ви не знали, що губки для посуду різного кольору не просто так, радимо ознайомитися.

Варіантів як повісити туалетний папір на тримач всього два — "на себе" і "від себе". Який із них правильний, пише belnovosti.by.

Як правильно вішати рулон туалетного паперу на тримач

Виявляється, спосіб кріплення "на себе" вважається найправильнішим. Такий спосіб розташування ефективніший і гігієнічніший, оскільки папір не стикається зі стіною і не збирає на себе різні бактерії.

Тому вішати туалетний папір потрібно так, щоб кінець, що звисає, був над усім рулоном. На додаток, при такому способі розташування рулону легше відірвати частину паперу, потягнувши за край.

Також кріпити папір способом "на себе" — правильно і за етикетом. Так роблять у багатьох готелях та готелях.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо потрібен третій відсік у лотку пральної машини.