Грядут тяжелые бои? Астролог спрогнозировал ход войны в Украине в июне

По мнению астролога, война в Украине до конца года может не прекратиться

Астролог Андрей Денисенко спрогнозировал ход войны в Украине в ближайшее время, а именно — в конце мая-начале июня. По его словам, последние дни мая будут тяжелыми, однако самые тяжелые бои в войне россии против Украины могут состояться в августе.

Свой прогноз астролог сделал для издания depo.ua.

По его словам, самые жестокие и тяжелые бои происходят тогда, когда активизируются земные знаки зодиака. Так как прошло время знака Тельца, можно сделать вывод, что приближаются бои за освобождение захваченных российскими оккупантами территорий.

"Телец с астрологической точки зрения, в отличие от двух других земных знаков – Девы и Козерога, связан непосредственно с землей как территорией. Поэтому очень вероятно, что начнутся бои за освобождение территорий", – поясняет Денисенко.

Читайте также: Категория Lifestyle Астролог составила гороскоп для Украины на июнь и предупредила об опасности Астролог предупредила украинцев об опасности ракетных обстрелов в июне

Самая активная фаза боевых действий может продолжаться с 1 по 15 августа. До апреля 2023 года будет продолжаться влияние Сатурна и Лунных узлов на планеты Украины, это указывает на период сильнейших страданий и большой глубины эмоциональной напряженности, отмечает астролог.

По словам Денисенко, по наиболее пессимистичному варианту война в Украине может завершиться весной 2023 года.

"Тогда возникает резонный вопрос: когда закончится война? Неужели в апреле 2023 года? Базовый постулат астрологии говорит, что будущее многовариантно, а потому самый пессимистичный вариант – весна 2023 года. Есть и другие, потому что не всё так просто в мире под сиянием Луны", – говорит астролог.

Ранее астрологи рассказали, для каких представителей гороскопа лето 2022 года будет самым нервным.