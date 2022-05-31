Почему нельзя пить чай с ложкой в кружке: наверняка вы об это не знали

Приметы о ложках не всегда ведут к неприятностям, однако во время чаепития в чашке ее оставлять не стоит.

Наверное, не раз, особенно девушки, слышали от своих мам или бабушек фразу, что нельзя пить чай с ложкой в чашке, ведь "замуж не выйдешь". Действительно ли это так и что об этом городят народные приметы? Отметим, что подобные поверья и запреты в народе появлялись не просто так, а путем наблюдения и сопоставления, поэтому не верить в них нет оснований.

Ложка — это частая "гостья" в народных приметах, поэтому и запретов по поводу "отношений" с ней также достаточно. К чему же может привести оставленный в чашке столовый прибор, пишет портал "Так просто".

Почему ложку нельзя оставлять в кружке с чаем

Во-первых, этого делать нельзя согласно чайному этикету. Согласно его правилам, ложку после размешивания сахара обязательно нужно вынуть из чашки и положить на блюдце.

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А теперь обратимся к народным приметам о ложках и их значению. Так как ложке приписывали магические свойства запретов по ее использованию много. Что же может случиться, если регулярно оставлять ложку в чае:

могут преследовать болезни и всяческие неурядицы, ведь через металлическую ложку в напиток могут проникнуть злые духи,

молодым девушкам, оставленная в чае ложка сулит размолвку и расставание с любимым, и даже может привести к безбрачию или неудачному замужеству,

тем, кто находится в браке — ложка в чае может стать причиной частых ссор и даже привести к разводу.

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