Чому не можна пити чай з ложкою в чашці: напевно, ви про це не знали

Прикмети про ложки не завжди призводять до неприємностей, проте під час чаювання в чашці її залишати не варто.

Напевно, не раз, особливо дівчата, чули від своїх мам чи бабусь фразу, що не можна пити чай із ложкою у чашці, адже "заміж не вийдеш". Чи це так і що про це городять народні прикмети? Зазначимо, що подібні повір’я та заборони у народі з’являлися не просто так, а шляхом спостереження та зіставлення, тому не вірити в них немає підстав.

Ложка — це часта "гостя" в народних прикметах, тому і заборон щодо "відносин" з нею також достатньо. До чого ж може привести столовий прилад, що залишився в чашці, пише портал "Так просто".

Чому ложку не можна залишати в кухлі з чаєм

По-перше, цього робити не можна згідно з чайним етикетом. Згідно з його правилами, ложку після розмішування цукру обов’язково потрібно вийняти з чашки і покласти на блюдце.

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А тепер звернемося до народних прикмет про ложки та їх значення. Оскільки ложці приписували магічні властивості заборон щодо її використання багато. Що ж може статися, якщо регулярно залишати ложку в чаї?

можуть переслідувати хвороби та всілякі негаразди, адже через металеву ложку в напій можуть проникнути злі духи,

молодим дівчатам, залишена в чаї ложка обіцяє сварку і розлучення з коханим, і навіть може призвести до безшлюбності або невдалого заміжжя,

тим, хто одружений — ложка в чаї може стати причиною частих сварок і навіть призвести до розлучення.

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