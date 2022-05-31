Какую рыбу нельзя ловить в Украине: грозит огромный штраф
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В принципе рыбачить можно круглогодично и круглосуточно, однако важно знать о некоторых запретах.
Для большинства мужчин, а часто и женщин, рыбалка – это не просто любимое хобби, но и способ расслабиться, а иногда и подзаработать. Однако если не соблюдать правила ловли и законы Украины, и вылавливать те виды рыб, которые запрещено, можно попасть на довольно крупную сумму.
Чтобы избежать подобных ситуаций, "Телеграф" предлагает любителям порыбачить ознакомиться со списком запрещенной к вылову рыбы, а также с размерами штрафов за нарушения. В этот список входят те рыбы, которые находятся на грани вымирания, а также редкие и уязвимые виды.
Какую рыбу нельзя ловить в Украине
Под запретом вылавливания рыб, которые внесены в Красную книгу Украины, а также все осетровые и их гибриды. Согласно ст. 90 КУоАП нарушитель будет обязан выплатить штраф, размером от 340 до 510 грн, а его улов будет конфискован. Более того, рыбаку надо будет выплатить еще и компенсацию за причиненный вред природе. С сумами штрафов можно ознакомится в постановлении Кабинета министров Украины №1030 "О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их пребывания (роста)".
Штрафы за вылов "запрещенной" рыбы
- Стерлядь пресноводная — штраф 48 тысяч гривен.
- Осетр шип — штраф 110 тысяч гривен.
- Севрюга обычная — штраф 48 тысяч гривен.
- Вырезуб причерноморский — штраф 10 тысяч гривен.
- Лосось черноморский — штраф 14 тысяч гривен.
- Лосось дунайский — штраф 14 тысяч гривен.
- Марена днепровская — штраф 820 гривен.
- Русская быстрянка — штраф 660 гривен.
- Малый рыбец — штраф 348 гривен.
- Елец обыкновенный — штраф 330 гривен.
- Карась обыкновенный (золотой) — штраф 330 гривен.
- Налим речной — штраф 330 гривен.
- Ерш носарь — штраф 165 гривен.
- Минога украинская — штраф 74 гривны.
- Вязь обыкновенная (с 2021 года) — штраф 136 гривен.
- Подуст обычный (с 2021 года) — штраф 34 гривны.
Ранее "Телеграф" писал, что с декабря 2021 года в Украине в разы увеличили штрафы за сбор грибов, рыбалку и охоту. Такие изменения рассчитаны на браконьеров и на определенные места, а именно природно-заповедный фонд Украины.