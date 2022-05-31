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Какую рыбу нельзя ловить в Украине: грозит огромный штраф

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Прежде чем отправляться на рыбалку, лучше ознакомиться с ее "правилами" Новость обновлена 31 мая 2022, 11:27
Прежде чем отправляться на рыбалку, лучше ознакомиться с ее "правилами"

В принципе рыбачить можно круглогодично и круглосуточно, однако важно знать о некоторых запретах.

Для большинства мужчин, а часто и женщин, рыбалка – это не просто любимое хобби, но и способ расслабиться, а иногда и подзаработать. Однако если не соблюдать правила ловли и законы Украины, и вылавливать те виды рыб, которые запрещено, можно попасть на довольно крупную сумму.

Чтобы избежать подобных ситуаций, "Телеграф" предлагает любителям порыбачить ознакомиться со списком запрещенной к вылову рыбы, а также с размерами штрафов за нарушения. В этот список входят те рыбы, которые находятся на грани вымирания, а также редкие и уязвимые виды.

Какую рыбу нельзя ловить в Украине

Под запретом вылавливания рыб, которые внесены в Красную книгу Украины, а также все осетровые и их гибриды. Согласно ст. 90 КУоАП нарушитель будет обязан выплатить штраф, размером от 340 до 510 грн, а его улов будет конфискован. Более того, рыбаку надо будет выплатить еще и компенсацию за причиненный вред природе. С сумами штрафов можно ознакомится в постановлении Кабинета министров Украины №1030 "О размере компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, а также за уничтожение или ухудшение среды их пребывания (роста)".

Штрафы за вылов "запрещенной" рыбы

  • Стерлядь пресноводная — штраф 48 тысяч гривен.
  • Осетр шип — штраф 110 тысяч гривен.
Осетр шип
Осетр шип
  • Севрюга обычная — штраф 48 тысяч гривен.
  • Вырезуб причерноморский — штраф 10 тысяч гривен.
  • Лосось черноморский — штраф 14 тысяч гривен.
  • Лосось дунайский — штраф 14 тысяч гривен.
  • Марена днепровская — штраф 820 гривен.
  • Русская быстрянка — штраф 660 гривен.
  • Малый рыбец — штраф 348 гривен.
Малый рыбец
Малый рыбец
  • Елец обыкновенный — штраф 330 гривен.
  • Карась обыкновенный (золотой) — штраф 330 гривен.
  • Налим речной — штраф 330 гривен.
  • Ерш носарь — штраф 165 гривен.
  • Минога украинская — штраф 74 гривны.
  • Вязь обыкновенная (с 2021 года) — штраф 136 гривен.
  • Подуст обычный (с 2021 года) — штраф 34 гривны.

Ранее "Телеграф" писал, что с декабря 2021 года в Украине в разы увеличили штрафы за сбор грибов, рыбалку и охоту. Такие изменения рассчитаны на браконьеров и на определенные места, а именно природно-заповедный фонд Украины.

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