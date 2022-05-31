Яку рибу не можна ловити в Україні: загрожує величезний штраф

В принципі рибалити можна цілорічно та цілодобово, проте важливо знати про деякі заборони.

Для більшості чоловіків, а часто і жінок, риболовля – це не просто улюблене хобі, а й спосіб розслабитися, а іноді й заробити. Однак якщо не дотримуватись правил лову та законів України, і виловлювати ті види риб, які заборонено, можна "попасти" на досить велику суму.

Щоб уникнути подібних ситуацій, "Телеграф" пропонує любителям порибалити ознайомитися зі списком забороненої до вилову риби, а також із розмірами штрафів за порушення. До цього списку входять ті риби, які знаходяться на межі вимирання, а також рідкісні та вразливі види.

Яку рибу не можна ловити в Україні

Під забороною виловлювання риб, які внесені до Червоної книги України, а також усі осетрові та їхні гібриди. Відповідно до ст. 90 КУпАП порушник буде зобов’язаний виплатити штраф розміром від 340 до 510 грн, а його улов буде конфісковано. На додаток, рибалці треба буде виплатити ще й компенсацію за заподіяну шкоду природі. Із сумами штрафів можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України №1030 "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення або погіршення середовища їх перебування (зростання)".

Штрафи за вилов "забороненої" риби

Стерлядь прісноводна – штраф 48 тисяч гривень.

– штраф 48 тисяч гривень. Осетер шип – штраф 110 тисяч гривень.

Осетер шип

Севрюга звичайна – штраф 48 тисяч гривень.

– штраф 48 тисяч гривень. Вирізуб причорноморський – штраф 10 тисяч гривень.

– штраф 10 тисяч гривень. Лосось чорноморський – штраф 14 тисяч гривень.

– штраф 14 тисяч гривень. Лосось дунайський – штраф 14 тисяч гривень.

– штраф 14 тисяч гривень. Марена дніпровська – штраф 820 гривень.

– штраф 820 гривень. Російська бистрянка — штраф 660 гривень.

— штраф 660 гривень. Малий рибець – штраф 348 гривень.

Малий рибець

Єлець звичайний – штраф 330 гривень.

– штраф 330 гривень. Карась звичайний (золотий) – штраф 330 гривень.

– штраф 330 гривень. Минь річковий — штраф 330 гривень.

— штраф 330 гривень. Йорж носар — штраф 165 гривень.

— штраф 165 гривень. Мінога українська – штраф 74 гривні.

– штраф 74 гривні. В’язь звичайна (з 2021 року) – штраф 136 гривень.

– штраф 136 гривень. Подуст звичайний (з 2021 року) – штраф 34 гривні.

Раніше "Телеграф" писав, що з грудня 2021 року в Україні в рази збільшили штрафи за збирання грибів, риболовлю та полювання. Такі зміни розраховані на браконьєрів та певні місця, а саме природно-заповідний фонд України.