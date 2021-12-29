Штрафи за збирання грибів, риболовлю та полювання збільшили в 10 разів, але є нюанс (інфографіка)

Людям, які псуватимуть природно-заповідний фонд України, доведеться викласти чималі гроші за порушення

У мережі активно поширюють інформацію про те, що з недавніх пір в Україні краще не рибалити і не збирати гриби, адже це нібито може спричинити багатотисячний штраф. Справді, розмір матеріальних збитків у грудні збільшили у 10 разів, проте ухвала розрахована на браконьєрів і лише певні місця — природно-заповідний фонд України.

Про те, як не отримати до 30 300 грн штрафу, пояснили в Мінсередовищі.

Табу на риболовлю та гриби: список місць

Насамперед, варто зазначити, що розмір штрафу переглянули вперше з 2013 року. І десятикратне збільшення вважають в уряді доцільним: мовляв, браконьєри раніше могли сплатити невелику суму штрафу і заробити значно більше на вирубці лісу, полюванні чи ловлі риби. Тепер для них це буде невигідно.

Цікаво, що список місць, де заборонено використання природних ресурсів, залишили тим самим. До нього входять:

природні парки національного значення;

ботсади;

дендропарки;

природні заповідники.

Зазначимо, що для власних потреб навіть у природних парках та заповідних зонах, як і раніше, дозволяється збирати ягоди та гриби. Робити це не слід лише у заповідниках із суворим режимом охорони та у промислових потребах.

Що краще не збирати

У міністерстві попереджають, що ухвала розрахована на браконьєрів, яким категорично не можна:

рубати чи пошкоджувати дерева заповідних зон;

топтати газони та квітники;

самовільно заготовляти сіно та випасати худобу на території, що входить до перерахованого вище списку;

полювати в заповідних зонах;

знищувати та збирати дикорослі, лікарські рослини, ягоди, гриби та горіхи (у заповідниках із суворою охороною);

їздити у цих місцях на авто та садити літальні апарати;

забруднення заповідних зон.

Штрафи

Найсуворіше покарання передбачено для мисливців: якщо вони пішли на оленя та кабана, доведеться заплатити 30 300 грн. А ось за лов риби передбачено до 21 000 грн (дивися інфографіку).

Порушникам доведеться заплатити такий штраф за псування природно-заповідного фонду:

за 1 зрізаний там гриб – 75 грн;

за 1 квітку – 30 грн;

1 кг ягід – 378 грн;

за пошкодження дерев – до 18,3 грн штрафу.

Нові штрафи у заповідниках України

Ще раз зазначимо, що у всіх місцях, де раніше дозволялося рибалити, збирати гриби та ягоди, робити це, як і раніше, можна. Змінився лише розмір штрафів.

Нагадаємо, що в Україні з початку 2022 року почнуть штрафувати компанії, які вказуватимуть стать у вакансіях.

Також ми писали, що мережа приладів відеоспостереження "КАСКАД" у Харкові за два з половиною місяці роботи зафіксувала понад 100 тисяч порушень на близько 38 мільйонів гривень штрафів.