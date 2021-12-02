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"Високорентабельний бізнес": бізнесмен порахував, скільки у Харкові зібрали штрафів з камер на дорогах

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Харкові встановлено 11 систем "КАСКАД" на 8,8 млн. грн. Новина оновлена 02 грудня 2021, 17:38
У Харкові встановлено 11 систем "КАСКАД" на 8,8 млн. грн.

За пару місяців вони вже принесли до бюджету більш ніж удвічі більше

Мережа приладів відеоспостереження "КАСКАД" у Харкові за два з половиною місяці роботи зафіксувала понад 100 тисяч порушень на близько 38 мільйонів гривень штрафів.

Про це харківський підприємець Юрій Сапронов розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Бізнесмен розповів, що побував у більш ніж 70 країнах, і у великих мегаполісах спостерігав, як працюють системи розпізнавання осіб та як правоохоронці використовують камери міста для розкриття злочинів.

Він порівняв це зі станом справ в Україні, де поліцейські можуть отримати записи камер відеоспостереження установ, але лише за згодою власників, або ж за рішенням суду.

Сапронов розповів, що на сьогоднішній день у Харкові встановлено 11 систем "КАСКАД" вартістю 800 тисяч гривень кожна (8,8 млн. за всі).

При цьому, за 2,5 місяці їхньої роботи вони зареєстрували 104 тисячі порушень на суму близько 38 мільйонів гривень, 18 мільйонів з яких уже сплатили.

"Чи буває ще такий високорентабельний бізнес, який відбивається за два місяці?" — цікавиться бізнесмен.

Додаткові камери влада планує поставити до кінця 2024 року, хоча вони потрібні "на вчора".

На його думку, у межах Харкова потрібно щонайменше 68 таких "КАСКАДів", а в ідеалі штук 200.

Як відомо, Харків один із лідерів України за смертельними та гучними аваріями, часто через їзду наввипередки. Серед останніх можна згадати, як неповнолітній Коля Харківський 26 жовтня у Харкові на великій швидкості протаранив друге авто, внаслідок чого загинула людина, а кілька його друзів потрапили до лікарні.

Також читайте на "Телеграфі" топ-5 найгучніших ДТП у Харкові за останні кілька років.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія #Камери #ПДР #Порушення
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