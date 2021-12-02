"Высокорентабельный бизнес": бизнесмен посчитал, сколько в Харькове собрали штрафов с камер на дорогах

За пару месяцев они уже принесли в бюджет более чем вдвое больше

Сеть приборов видеонаблюдения "КАСКАД" в Харькове за два с половиной месяца работы зафиксировали более 100 тысяч нарушений на около 38 миллионов гривен штрафов.

Об этом харьковский предприниматель Юрий Сапронов рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

Бизнесмен рассказал, что побывал в более чем 70 странах, и в больших мегаполисах наблюдал, как работают системы распознавания лиц и как правоохранители используют камеры по городу для раскрытия преступлений.

Он сравнил это с положением дел в Украине, где полицейские могут получить записи камер видеонаблюдения учреждений, но только по согласию собственников, или же по решению суда.

Сапронов рассказал, что на сегодняшний день в Харькове установлено 11 систем "КАСКАД" стоимостью 800 тысяч гривен каждая (8,8 млн за все).

При этом, за 2,5 месяца их работы они зарегистрировали 104 тысячи нарушений на сумму порядка 38 миллионов гривен, 18 миллионов из которых уже оплатили.

"Бывает ли еще такой высокорентабельный бизнес, который отбивается за два месяца?", — интересуется бизнесмен.

Дополнительные камеры власти планируют поставить до конца 2024 года, хотя они нужны "на вчера".

По его мнению, в пределах Харькова нужно минимум 68 таких "КАСКАДов", а в идеале штук 200.

Как известно, Харьков один из лидеров Украины по смертельным и громким авариям, часто из-за езды наперегонки. Среди последних можно вспомнить, как несовершеннолетний Коля Харьковский 26 октября в Харькове на большой скорости протаранил второе авто, вследствие чего погиб человек, а несколько его друзей попали в больницу.

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