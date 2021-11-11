Харків аварійний: найрезонансніші харківські ДТП за останні роки

"Крузак", який збив дітей на "зебрі", — не перший гучний випадок аварії для Харкова

11 листопада запам’ятається багатьом не магією цифр або великими знижками в магазинах, а резонансною ДТП у Харкові. Водій позашляховика на пішохідному переході збив двох дітей. Не виключено, що на цей момент чоловік перебував під впливом наркотичних речовин.

Цей інцидент змушує "Телеграф" згадати найгучніші аварії на дорогах Харкова за останні роки.

Жовтень, 2017 року

На вулиці Сумській зіткнулися Lexus, за кермом якого була падчерка гендиректора ЗАТ "Укренергочермет" Василя Зайцева — Олена, та місцевий бізнесмен Геннадій Дронов на Volkswagen Touareg. В результаті автомобіль дівчини вилетів на тротуар і забрав життя шести людей. Через два роки суд визнав обох водіїв винними у тому, що сталося, і виніс вирок 10 років позбавлення волі.

Жовтень 2021 року

Свіжа в пам’яті історія з Миколою Харківським, яка сталася лише два тижні тому. 16-річний харківський підліток разом із друзями на великій швидкості на Infiniti намагався перетнути на червоне світло перехрестя на вулиці Одеській, внаслідок чого зіткнувся з Chevrolet. Підсумок аварії: 58-річний водій Шевроле загинув, а троє пасажирів отримали різні травми. Наразі тривають судові засідання у цій справі, винному загрожує до семи років позбавлення волі.

11 листопада 2021 року

І сьогоднішній випадок. На перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій Toyota збив двох 13-річних дітей, які наразі перебувають у лікарні. У мережі вже з’явилися кадри, де за кілька годин до аварії водій нібито шукав "закладки" із наркотичними речовинами.

Як раніше повідомляв "Телеграф", під Києвом у четвер трапилася смертельна ДТП.