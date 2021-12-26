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Десять "мінімалок" за формулювання "робота для чоловіків": в Україні запровадять нові штрафи для роботодавців

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Роботодавців почнуть карати за дискримінацію за ознакою статі Новина оновлена 26 грудня 2021, 11:54
Роботодавців почнуть карати за дискримінацію за ознакою статі

Нововведення почне діяти з 8 січня 2022 року

В Україні з початку 2022 року почнуть штрафувати компанії, які вказуватимуть стать у вакансіях. Справа у тому, що набувають чинності відповідні поправки до рекламного законодавства.

Як повідомляє ain.ua, зміни до рекламного закону почнуть діяти з 8 січня 2022 року, після чого за формулювання у вакансії "робота тільки для жінок/чоловіків" штрафуватимуть.

Така зміна пов’язана з тим, що в Україні, починаючи з 1996 року, законодавством заборонено дискримінацію за ознаками статі, раси, віку, релігійних переконань тощо у рекламних оголошеннях, до яких і належать вакансії. Це закріплено у статті 24 Закону про рекламу.

А з 8 січня наступного року набувають чинності зміни до цього закону. Згідно з текстом документа, роботодавців, які дискримінують людей за ознаками статі, почнуть штрафувати в десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу. Неважко підрахувати, що штраф становитиме близько 65 тисяч гривень, оскільки розмір "мінімалки" в Україні становить 6500 грн.

Пресслужба найбільшого в Україні сайту з пошуку роботи Work.ua зазначила, що будь-яке оголошення про роботу підпадає під цей закон та його зміни. Більше того заборонено вказувати як стать (крім специфічних вакансій), а й вимагати від громадян відомостей про особисте життя.

Що стосується штрафів, то у work.ua кажуть, що стягувати їх будуть за таким алгоритмом:

  1. Державна служба праці складає розпорядчий документ про штраф на підставі акта перевірки — за результатами справи, вивчення матеріалів та виявлення підстав для штрафу.
  2. Роботодавець сплачує штраф до державного бюджету за місцем державної реєстрації юридичної особи чи індивідуального підприємця.
  3. На сплату штрафу дається 15 днів з моменту отримання документа, а якщо його не сплатити, справа піде до суду і штраф стягнутий у примусовому порядку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні з 17 грудня запровадили нові правила військового обліку, за якими всі жінки віком до 60 років мають пройти медкомісію та отримати військовий квиток. Відповідальність за отримання документа покладатиметься на роботодавця, а у разі його відсутності штрафуватимуть компанію та саму жінку.

Теги:
#Україна #Штраф #Реклама #Роботодавець #Дискримінація
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