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Десять "минималок" за формулировку "работа для мужчин": в Украине введут новые штрафы для работодателей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Работодателей начнут наказывать за дискриминацию по половому признаку Новость обновлена 26 декабря 2021, 11:54
Работодателей начнут наказывать за дискриминацию по половому признаку

Нововведение начнет действовать с 8 января 2022 года

В Украине с начала 2022 года начнут штрафовать компании, которые будут указывать пол в вакансиях. Все дело в том, что вступают в силу соответствующие поправки в рекламное законодательство.

Как сообщает ain.ua, изменения в рекламный закон начнут действовать с 8 января 2022 года, после чего за указание в вакансии формулировки "работа только для женщин/мужчин" будут штрафовать.

Такое изменение связано с тем, что в Украине начиная с 1996 года законодательством запрещена дискриминация по признакам пола, расы, возраста, религиозных убеждений и т.д в рекламных объявлениях, к которым и относятся вакансии. Это закреплено в статье 24 Закона о рекламе.

А с 8 января следующего года вступают в силу изменения в этот закон. Согласно тексту документа, работодателей, дискриминирующих людей по признакам пола начнут штрафовать в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. Не сложно подсчитать, что штраф составит около 65 тысяч гривен, поскольку размер "минималки" в Украине составляет 6500 грн.

Пресс-служба самого большого в Украине сайта поиска работы Work.ua отметила, что любое объявление о работе подпадает под этот закон и его изменения. Более того, запрещено указывать не только пол (кроме специфических вакансий), но и требовать от граждан сведений о личной жизни.

Что касается штрафов, то в work.ua говорят, что взыскать их будут по такому алгоритму:

  1. Государственная служба труда составляет распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки — по результатам дела, изучения материалов и выявления оснований для штрафа.
  2. Работодатель уплачивает штраф в государственный бюджет по месту государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
  3. На уплату штрафа дается 15 дней с момента получения документа, а если его не уплатить, то дело пойдет в суд и штраф стянут в принудительном порядке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине с 17 декабря ввели новые правила воинского учета, по которым все женщины в возрасте до 60 лет должны пройти медкомиссию и получить военный билет. Ответственность за получение документа будет возлагаться на работодателя, а в случае его отсутствия штрафовать будут компанию и саму женщину.

Теги:
#Украина #Штраф #Реклама #Работодатель #Дискриминация
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