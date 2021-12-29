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Штрафы за сбор грибов, рыбалку и охоту увеличили в 10 раз, но есть нюанс (инфографика)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Один гриб, собранный в запрещенном месте, обойдется нарушителю в 75 грн Новость обновлена 29 декабря 2021, 16:31
Один гриб, собранный в запрещенном месте, обойдется нарушителю в 75 грн

Людям, которые будут портить природно-заповедный фонд Украины, придется выложить немалые деньги за нарушение

В сети активно распространяют информацию о том, что с недавних пор в Украине лучше не рыбачить и не собирать грибы, ведь это якобы может быть чревато многотысячным штрафом. Действительно, размер материального ущерба в декабре увеличили в 10 раз, однако постановление рассчитано на браконьеров и только определенные места — природно-заповедный фонд Украины.

О том, как не схлопотать до 30 300 грн штрафа, объяснили в Минсреды.

Табу на рыбалку и грибы: список мест

Прежде всего, стоит отметить, что размер штрафа пересмотрели впервые с 2013 года. И десятикратное увеличение считают в правительстве целесообразным: дескать, браконьеры ранее могли оплатить небольшую сумму штрафа и заработать куда больше на вырубке леса, охоте или ловле рыбы. Теперь же для них это будет невыгодно.

Интересно, что список мест, где запрещено использование природных ресурсов, оставили прежним. В него входят:

  • природные парки национального значения;
  • ботсады;
  • дендропарки;
  • природные заповедники.

Отметим, что для собственных нужд даже в природных парках и заповедных зонах по-прежнему разрешается собирать ягоды и грибы. Делать это не следует только в заповедниках со строгим режимом охраны и в промышленных нуждах.

Что лучше не собирать

В министерстве предупреждают, что постановление рассчитано на браконьеров, которым категорически нельзя:

  • рубить или повреждать деревья заповедных зон;
  • повреждать газоны и цветники;
  • самовольно заготавливать сено и выпасать скот на территории, которая входит в вышеперечисленный список;
  • охотиться в заповедных зонах;
  • уничтожать и собирать дикорастущие, лекарственные растения, ягоды, грибы и орехи (в заповедниках со строгой охраной);
  • ездить в этих местах на авто и сажать летательные аппараты;
  • загрязнение заповедных зон.

Штрафы

Самое суровое наказание предусмотрено для охотников: если они позарились на оленя и кабана, придется заплатить 30 300 грн. А вот за ловлю рыбы предусмотрено до 21 000 грн (смотри инфографику).

Нарушителям придется заплатить такой штраф за порчу природно-заповедного фонда:

  • за 1 срезанный там гриб — 75 грн;
  • за 1 цветок — 30 грн;
  • 1 кг ягод — 378 грн;
  • за повреждение деревьев — до 18,3 грн штрафа.
Новые штрафы в заповедниках Украины
Новые штрафы в заповедниках Украины

Еще раз отметим, что во всех местах, где раньше разрешалось рыбачить, собирать грибы и ягоды, делать это по-прежнему можно. Изменился только размер штрафов.

Напомним, что в Украине с начала 2022 года начнут штрафовать компании, которые будут указывать пол в вакансиях.

Также мы писали, что сеть приборов видеонаблюдения "КАСКАД" в Харькове за два с половиной месяца работы зафиксировала более 100 тысяч нарушений на около 38 миллионов гривен штрафов.

Теги:
#Штрафы #Охота #Грибы #Рыбалка #Заповедники
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