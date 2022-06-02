Таропрогноз на 3 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Эта пятница будет непростой

Хотя ретроградный Меркурий наконец подходит к концу, пятница, 3 июня, все равно будет полна неприятных сюрпризов, — об этом говорит прогноз по картам Таро от "Телеграфа" на этот день.

Чтобы узнать, как пройдет пятница именно у Вас, можете погадать вместе с нами. Для этого выберите одну из трех карт на картинке ниже. Выбирайте быстро, не задумываясь:

Теперь можете посмотреть, какая карта там была:

И расшифровываем значение каждой из них:

Пятерка кубков

Эта карта указывает на то, что Вы в печали из-за каких-то потерь, однако отвернулись от того хорошего, что у Вас есть, просто не замечаете позитива. Подумайте, о чем это может Вам сказать.

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Перевернутая Двойка жезлов

Это неоднозначная карта, в перевернутом положении говорящая о человеке, которым правят всеми, но сам он не управляет ничем. Она может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты. Старайтесь в пятницу сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Перевернутый Маг

В этом положении карта предупреждает о хаосе и непоследовательности в мыслях, которые могут привести к опрометчивым поступкам. Также может появиться какое-то неприятный человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака карты Таро обещают денежные поступления летом 2022 года.