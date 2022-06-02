Таропрогноз на 3 червня: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Ця п’ятниця буде непростою

Хоча ретроградний Меркурій нарешті добігає кінця, п’ятниця, 3 червня, все одно буде сповнена неприємних сюрпризів, — про це говорить прогноз карт Таро від "Телеграфу" на цей день.

Щоб дізнатися, як мине п’ятниця саме у Вас, можете погадати разом з нами. Для цього виберіть одну з трьох карток на малюнку нижче. Вибирайте швидко, не замислюючись:

Тепер можете подивитися, яка карта там була:

І розшифровуємо значення кожної з них:

П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в печалі через якісь втрати, однак відвернулися від того, що у Вас є хорошого, просто не помічаєте позитиву. Подумайте, що це може Вам сказати.

Перевернута Двійка жезлів

Це неоднозначна карта, що в перевернутому положенні говорить про людину, якою правлять усіма, але сама вона не керує нічим. Вона може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти. Намагайтеся у п’ятницю зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Перевернутий Маг

У цьому положенні карта попереджає про хаос і непослідовність у думках, які можуть призвести до необачних вчинків. Також може з’явитися якась неприємна людина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку карти Таро обіцяють грошові надходження влітку 2022 року.