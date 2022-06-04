Таропрогноз на 5 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Некоторым в это воскресенье улыбнется удача
Воскресенье, 5 июня, принесет некоторым значительные испытания, в то время как другим наконец покажет свет в конце тоннеля.
Так говорят карты Таро в раскладе, который "Телеграф" сделал на этот день. Чтобы узнать, каков таропрогноз на пятый день лета именно для Вас, — не раздумывая, выберите одну из трех карт на картинке ниже:
Посмотрите, что за карта это была:
И найдите ее расшифровку ниже:
Тройка кубков
Второе название этой карты — Владыка изобилия, и если коротко, то она обещает "счастливый конец". Если Вы болели, то пойдете на поправку, если были проблемы на работе, то они начнут разрешаться, если была ссора с партнером или другом, то пришлое самое время мириться.
Перевернутые Влюбленные
В этом положении карта указывает на дисбаланс разума и чувств, из-за которого Вы можете принять неверное решение. Постарайтесь в воскресенье не суетиться и не решать ничего важного.
Также могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Семерка пентаклей
Это владыка необретенного успеха. Парень на карте будто бы получил плоды своих трудов, но отчего-то совсем им не счастлив. Может он хотел большего, а может стремился получить вовсе не это. Подумайте, на что это может Вам намекнуть.
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