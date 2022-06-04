Таропрогноз на 5 червня: оберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Декому цієї неділі посміхнеться успіх

Неділя, 5 червня, принесе деяким значні випробування, тоді як іншим нарешті покаже світло наприкінці тунелю.

Так кажуть карти Таро у розкладі, який "Телеграф" зробив на цей день. Щоб дізнатися, який таропрогноз на п’ятий день літа саме для Вас, не роздумуючи, виберіть одну з трьох карт на малюнку нижче:

Подивіться, що за картка це була:

І знайдіть її розшифровку нижче:

Трійка кубків

Друга назва цієї карти — Владика достатку, і якщо коротко, то вона обіцяє "щасливий кінець". Якщо Ви хворіли, то підете на виздоровлення, якщо були проблеми на роботі, то вони почнуть вирішуватися, якщо була сварка з партнером або другом, то настав час миритися.

Перевернуті Закохані

У цьому положенні карта вказує на дисбаланс розуму та почуттів, через які Ви можете прийняти неправильне рішення. Намагайтеся в неділю не метушитися і не вирішувати нічого важливого.

Також можуть виникнути проблеми із здоров’ям.

Сімка пентаклів

Це владика ненабутого успіху. Хлопець на карті ніби отримав плоди своєї праці, але чомусь зовсім не щасливий. Може, він хотів більшого, а може прагнув отримати зовсім не це. Подумайте, на що це може натякнути.

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