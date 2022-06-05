"Не знали, увидимся ли снова": Осадчая вспомнила, как прощалась с родителями после вторжения россии

Отец телеведущей празднует 5 июня день рождения

В 102-й день войны россии против Украины отец Екатерины Осадчей празднует свой день рождения. Известная украинская телеведущая не виделась с родным человеком около трех месяцев.

У себя в Инстаграме Осадчая опубликовала пост, в котором трогательно поздравляет папу с праздником. "Папа, с Днем рождения! Я желаю тебе здоровья, сохранять эту невероятную любовь к жизни и всему, что ты делаешь!", — написала телеведущая.

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Осадчая вспомнила, как прощалась с родителями, когда россия ввела свои войска в Украину. По ее словам, ее близкие люди остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни недалеко от Василькова.

"В феврале, когда мы (с мужем Юрием Горбуновым — ред.) отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали…", — вспоминает Осадчая.

Телеведущая уверена, что скоро Украина победит и оккупанты больше никому не будут портить жизнь.

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Напомним, что во время российско-украинской войны Екатерина Осадчая помогает искать пропавших гражданских. Телеведущая запустила Телеграм-канал "Пошук зниклих", где люди могут найти своих родных, потерявшихся или бесследно пропавших во время войны.