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День Святого Духа в 2022 году: что категорически нельзя делать в этот праздник

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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День Святого Духа, или Духов день в 2022 году отмечается 13 июня
День Святого Духа, или Духов день в 2022 году отмечается 13 июня

Этот церковный праздник наступает на 51-й день после Пасхи

В понедельник, 13 июня, христиане восточного обряда отмечают День Святого духа или Духов день. Так как это дата всегда выпадает на понедельник, праздник получил и второе имя — Духов понедельник. Событие продолжает торжества в честь Троицы, день которой отмечали накануне, 12 июня.

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. Считается, что в этот день Святой Дух спускается на Землю и наблюдает за деяниями верующих.

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В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать в День Святого Духа:

  • Ругаться, сквернословить, ссориться с близкими.
  • Употреблять алкоголь.
  • Работать на земле. Если пахать в этот день, то урожая не будет.
  • Далеко отходить от дома и купаться в водоемах.
  • Подметать в доме, чтобы не вымести счастья и благополучия.
  • Стоит воздержаться от посещения кладбищ.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще важные церковные праздники отмечаются в июне 2022 года.

Теги:
#Праздники #Запреты #День Святого Духа #Духов день