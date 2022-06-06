День Святого Духа в 2022 году: что категорически нельзя делать в этот праздник
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Этот церковный праздник наступает на 51-й день после Пасхи
В понедельник, 13 июня, христиане восточного обряда отмечают День Святого духа или Духов день. Так как это дата всегда выпадает на понедельник, праздник получил и второе имя — Духов понедельник. Событие продолжает торжества в честь Троицы, день которой отмечали накануне, 12 июня.
Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. Считается, что в этот день Святой Дух спускается на Землю и наблюдает за деяниями верующих.
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В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать в День Святого Духа:
- Ругаться, сквернословить, ссориться с близкими.
- Употреблять алкоголь.
- Работать на земле. Если пахать в этот день, то урожая не будет.
- Далеко отходить от дома и купаться в водоемах.
- Подметать в доме, чтобы не вымести счастья и благополучия.
- Стоит воздержаться от посещения кладбищ.
Ранее "Телеграф" писал, какие еще важные церковные праздники отмечаются в июне 2022 года.