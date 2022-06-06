День Святого Духа в 2022 году: что категорически нельзя делать в этот праздник

Этот церковный праздник наступает на 51-й день после Пасхи

В понедельник, 13 июня, христиане восточного обряда отмечают День Святого духа или Духов день. Так как это дата всегда выпадает на понедельник, праздник получил и второе имя — Духов понедельник. Событие продолжает торжества в честь Троицы, день которой отмечали накануне, 12 июня.

Сошествие Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. Считается, что в этот день Святой Дух спускается на Землю и наблюдает за деяниями верующих.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать в День Святого Духа:

Ругаться, сквернословить, ссориться с близкими.

Употреблять алкоголь.

Работать на земле. Если пахать в этот день, то урожая не будет.

Далеко отходить от дома и купаться в водоемах.

Подметать в доме, чтобы не вымести счастья и благополучия.

Стоит воздержаться от посещения кладбищ.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще важные церковные праздники отмечаются в июне 2022 года.