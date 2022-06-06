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День Святого Духа у 2022 році: що категорично не можна робити у це свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День Святого Духа, або Духів день у 2022 році відзначається 13 червня
День Святого Духа, або Духів день у 2022 році відзначається 13 червня

Це церковне свято настає на 51-й день після Великодня

У понеділок, 13 червня, християни східного обряду відзначають День Святого Духа або Духів день. Оскільки ця дата завжди випадає на понеділок, свято отримало й друге ім’я — Духів понеділок. Подія продовжує урочистості на честь Трійці, день якої відзначали напередодні, 12 червня.

Сходження Святого Духа на апостолів у день П'ятдесятниці описано в Новому Завіті у книзі Дій святих апостолів. Вважається, що цього дня Святий Дух спускається на Землю і спостерігає за діями вірян.

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У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично не можна робити у День Святого Духа:

  • Лаятися, лихословити, сваритися з близькими.
  • Вживати алкоголь.
  • Працювати на землі. Якщо орати в цей день, то урожаю не буде.
  • Далеко відходити від будинку та купатися у водоймах.
  • Підмітати в оселі, щоб не вимести щастя та благополуччя.
  • Варто утриматися від відвідування цвинтарів.

Раніше "Телеграф" писав, які ще важливі церковні свята відзначаються у червні 2022 року.

Теги:
#Свята #Заборони #День Святого Духа #Духів день