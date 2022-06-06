День Святого Духа у 2022 році: що категорично не можна робити у це свято
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Це церковне свято настає на 51-й день після Великодня
У понеділок, 13 червня, християни східного обряду відзначають День Святого Духа або Духів день. Оскільки ця дата завжди випадає на понеділок, свято отримало й друге ім’я — Духів понеділок. Подія продовжує урочистості на честь Трійці, день якої відзначали напередодні, 12 червня.
Сходження Святого Духа на апостолів у день П'ятдесятниці описано в Новому Завіті у книзі Дій святих апостолів. Вважається, що цього дня Святий Дух спускається на Землю і спостерігає за діями вірян.
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У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично не можна робити у День Святого Духа:
- Лаятися, лихословити, сваритися з близькими.
- Вживати алкоголь.
- Працювати на землі. Якщо орати в цей день, то урожаю не буде.
- Далеко відходити від будинку та купатися у водоймах.
- Підмітати в оселі, щоб не вимести щастя та благополуччя.
- Варто утриматися від відвідування цвинтарів.
Раніше "Телеграф" писав, які ще важливі церковні свята відзначаються у червні 2022 року.