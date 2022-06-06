Таропрогноз на 7 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Вторник будет на удивление хорошим

Вторник, 7 июня, у большинства будет очень позитивным и хорошим днем, а у кого до этого была черная полоса в жизни, — наконец может найти выход из положения.

Во всяком случае именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе "Телеграфа" на этот день. Чтобы узнать, что ждет именно Вас, выберите одну из трех карт на картинке ниже:

Выбирайте без лишних раздумий

А теперь посмотрите, что за карта там была:

Те же карты другой стороной

И расшифровываем каждую из них:

Перевернутая Луна

В обычном положении эта карта обещает мало хорошего, однако в перевернутом виде прогнозирует, что появится проблеск в конце туннеля, наступят положительные перемены, а искренняя любовь и забота победят самообман и смятение.

Туз пентаклей

Это карта финансовой независимости. Ожидайте, что во вторник Ваши труды наконец принесут результат, появятся хорошие новости касательно работы, бизнеса или недвижимости, будут новые приобретения.

Перевернутая Восьмерка кубков

И еще одна негативная карта в перевернутом положении обещает только хорошее, — во вторник карты Таро обещают Вас получение радости от жизни, вечеринку, времяпрепровождение в кругу друзей и любимых. Это отличный день для получения и дарения неожиданных подарков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, у каких знаков Зодиака в июне могут быть проблемы с деньгами по картам Таро.