Таропрогноз на 7 червня: виберіть карту та дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Вівторок буде напрочуд хорошим

Вівторок, 7 червня, у більшості буде дуже позитивним і добрим днем, а хто до цього мав чорну смугу в житті, — нарешті може знайти вихід зі становища.

У всякому разі, саме це обіцяють карти Таро, які випали в розкладі "Телеграфу" на цей день. Щоб дізнатися, що чекає саме на Вас, виберіть одну з трьох карт на картинці нижче:

Вибирайте без зайвих роздумів

А тепер подивіться, що за карта там була:

Ті ж карти іншою стороною

І розшифровуємо кожну з них:

Перевернутий Місяць

У звичайному положенні ця карта обіцяє мало хорошого, однак у перевернутому вигляді прогнозує, що з’явиться проблиск у кінці тунелю, почнуться позитивні зміни, а щире кохання та турбота переможуть самообман і сум’яття.

Туз пентаклів

Це картка фінансової незалежності. Чекайте, що у вівторок Ваша праця нарешті принесе результат, з’являться хороші новини щодо роботи, бізнесу чи нерухомості, будуть нові придбання.

Перевернута Вісімка кубків

І ще одна негативна карта в перевернутому положенні обіцяє тільки хороше, — у вівторок карти Таро обіцяють Вам отримання радості від життя, вечірку, дозвілля в колі друзів і коханих. Це чудовий день для отримання та дарування несподіваних подарунків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, у яких знаків Зодіаку у червні можуть бути проблеми з грошима за картами Таро.