Что опасно покупать в секонд-хенде: топ-6 запрещенных вещей

Не все вещи из секонд-хенда годятся для того, чтобы использовать их вторично

Решили пойти в секонд-хенд? Сейчас это актуально, как никогда. Ведь можно как сэкономить на одежде, так и найти за копейки брендовую сумку или настоящие "адидасы". Однако помните – далеко не все можно покупать в секонд-хенде. Так какие вещи категорически нельзя покупать на барахолке? Об этом читайте в материале "Телеграфа".

Игрушки и детское оборудование

В отличие от одежды, игрушки покрыты микробами. Даже стирка не поможет полностью избавиться от всех бактерий. В основном именно на плюшевых медведях живут клопы, грибок и другие опасные раздражители.

В то же время никто не даст гарантию на то, что детская кровать, которую вы приобрели на барахолке, не развалится вместе с ребенком. Поэтому не стоит рисковать здоровьем вашего малыша и покупать детское кресло в автомобиль или коляску. Однако сэкономить на ребенке можно, купив в секонд-хенде одежду. Стоит несколько раз его постирать. Подробнее об этом смотрите в нашем предыдущем материале. (здесь будет ссылка на статью как стирать вещи из секонда)

Нижнее белье и купальники

Подобных покупок лучше избегать, ведь такие вещи индивидуальны. Если это кто-то носил, то на белье точно останутся бактерии, которые в дальнейшем могут вызвать не одну болезнь.

Кроме того, на ткань могли попадать еще менее приятные биологические материалы. Ради интереса можете поискать на белье желтые следы, скорее всего они будут встречаться на многих вещах.

Читайте также: Категория Lifestyle Одежда из секонд-хенда: как правильно стирать, чтобы избавиться от запаха По возвращении из секонд-хенда купленные вещи следует отправлять в стиральную машинку

Любые головные уборы

Пожалуй, каждый болел в детстве педикулезом. Воши – неприятная тема для каждого. Вывести их сложно – а подхватить – довольно легко. Стоит только надеть чужую шапку или бейсболку. Так что если не хотите заразиться – лучше избежать таких покупок.

Спортивная одежда

В большинстве случаев такой продукт попадает на прилавки после активного использования. Поэтому нередко на нем можно найти пятна пота или даже грязи, например от земли или травы. Следовательно, такая одежда скорее потеряла свою форму и пригодность после ношения.

Шлемы

Секонд-хенд точно не то место, куда стоит идти, чтобы приобрести защиту. У шлемов и касок есть определенный срок годности и требования к состоянию. Это похоже на такие вещи, как детское автокресло. Так что экономить на своей жизни не стоит.

Теплая верхняя одежда

Пуховики и дутые пальто долго сохраняют запах секонд-хенда. К тому же в результате термической обработки "дутая" одежда будет непригодной: наполнитель соберется в комки и куртка просто не будет греть вас зимой.

Многие уже не представляют своей жизни без секонд-хенда. Но, пользуясь нашими советами, можно значительно уменьшить риск инфекционного заболевания и защитить себя.

Ранее "Телеграф" писал, какую одежду не стоит носить, чтобы не навлечь на себя беду.