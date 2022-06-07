Що небезпечно купувати в секонд-хенді: топ-6 заборонених речей

Не всі речі з секонд-хенду годяться для того, щоб використати їх вдруге

Вирішили піти в секонд-хенд? Зараз це актуально як ніколи. Адже можна як зекономити на одязі, так і знайти за копійки брендову сумку чи справжні "адідаси". Однак маєте пам’ятати – далеко не все можна купувати в секонд-хенді. Тож які речі категорично не можна купувати на барахолці? Про це читайте у матеріалі "Телеграфа".

Іграшки та дитяче обладнання

На відмінну від одягу, іграшки покриті мікробами. Навіть прання не допоможе повністю позбавитись усіх бактерій. Здебільшого саме на плюшевих ведмедях живуть клопи, грибок та інші небезпечні подразники.

Водночас ніхто не дасть гарантію на те, що дитяче ліжко, яке ви придбали на барахолці, не розвалиться разом з дитиною. Тож не варто ризикувати здоров’ям вашого малюка, та купувати дитяче крісло в автомобіль чи коляску. Однак заощадити на дитині можна, купивши в секонд-хенді одяг. Варто тільки декілька разів його випрати. Докладніше про це дивіться у нашому попередньому матеріалі. (тут буде лінк на статтю як прати речі з секонду)

Спідня білизна та купальники

Подібних покупок краще уникати, адже такі речі – індивідуальні. Якщо це вже хтось носив, то на білизні точно залишаться бактерії, які в подальшому можуть викликати не одну хворобу.

Крім цього, на тканину могли потрапляти ще менш приємні біологічні матеріали. Заради інтересу можете пошукати на білизні жовті сліди, швидше за все, вони будуть зустрічатися на багатьох речах.

Читайте також: Категорія Lifestyle Одяг з секонд-хенду: як правильно прати, щоб позбутися запаху Після повернення з секонд-хенду куплені речі слід відправляти в пральну машинку

Будь-які головні убори

Мабуть, кожен хворів у дитинстві на педикульоз. Вші – неприємна тема для кожного. Вивести їх складно — а підхопити – досить легко. Варто тільки одягнути чужу шапку чи бейсболку. Тож якщо не хочете заразитись – краще уникнути таких покупок.

Спортивний одяг

У більшості випадків такий товар потрапляє на прилавки після активного використання. Тому нерідко на ньому можна знайти плями поту чи навіть бруду, прикладом, від землі чи трави. Відтак такий одяг скоріше втратив свою форму та придатність після носіння.

Шоломи

Секонд-хенд-точно не те місце, куди варто йти, щоб придбати захист. У шоломів і касок є певний термін придатності і вимоги до стану. Це схоже на такі речі як дитяче автокрісло. Тож заощаджувати на своєму житті не варто.

Теплий верхній одяг

Пуховики та дуті пальта довго зберігають запах секонд-хенду. До того ж в результаті термічної обробки "дутий" одяг буде непридатним: наповнювач збереться в грудки і куртка просто не буде гріти вас взимку.

Багато людей вже не уявляють свого життя без секонд-хенду. Але користуючись нашими порадами можна значно зменшити ризик інфекційного захворювання та захистити себе.

Раніше "Телеграф" писав, який одяг не варто носити, щоб не накликати на себе лихо.