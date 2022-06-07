Одяг з секонд-хенду: як правильно прати, щоб позбутися запаху

Після повернення з секонд-хенду куплені речі слід відправляти в пральну машинку

Секонд-хенди або комісійки, де продається одяг, що був у вживанні, вже давно користуються великою популярністю. Там покупців приваблює низька вартість речей. Однак у таких магазинах є одне "але" — це неприємний специфічний запах, яким просякнутий одяг. Як його позбутися — читайте нижче.

Буває, що прибрати запах секонд-хенду з речей не завжди легко. Зазвичай, ця процедура відбувається у 4 етапи, пише ivona.ua:

Усунення причин запаху. Досягаємо шляхом замочування одягу. Безпосереднє прання одягу. Режим прання вибираємо залежно від складу тканини. Сушіння. Висушуємо на свіжому повітрі протягом 2-3 днів безпосередньо після прання. Прасування. Використовуємо максимально можливий для конкретного матеріалу температурний режим.

Як прибрати неприємний запах секонд-хенду з одягу

Нашатирний спирт. Розчиняємо нашатирний спирт у теплій воді (1:100 мл) та замочуємо в ньому речі. Потім ретельно віджимаємо і перемо звичайним способом.

Розчиняємо нашатирний спирт у теплій воді (1:100 мл) та замочуємо в ньому речі. Потім ретельно віджимаємо і перемо звичайним способом. Сіль + оцет. У 5 літрах теплої води розчиняємо 2 ст. л. кухонної солі та 100 мл білого оцту. Потім віджимаємо та відправляємо в пральну машинку.

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Ароматична сіль та ефірні олії. Ці речовини додаємо у воду в момент полоскання (після основного прання).

Ці речовини додаємо у воду в момент полоскання (після основного прання). Сода. Складаємо речі у пластиковий пакет із зіп-застібкою та пересипаємо їх содою. Тримаємо 4-6 годин, потім обтрушуємо і перемо одяг повторно.

Складаємо речі у пластиковий пакет із зіп-застібкою та пересипаємо їх содою. Тримаємо 4-6 годин, потім обтрушуємо і перемо одяг повторно. Духи та мило. Робимо за аналогією з попереднім способом: у пакет з одягом кладемо ватяний диск, змочений улюбленими парфумами, або ароматне мило.

Зазначимо, що є кілька причин, з яких не варто купувати в секонд-хенді деякі предмети особистого користування. Забобонні люди намагаються не купувати речі, які можуть бути заряджені поганою енергетикою.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.