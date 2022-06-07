Одежда из секонд-хенда: как правильно стирать, чтобы избавиться от запаха

По возвращении из секонд-хенда купленные вещи следует отправлять в стиральную машинку

Секонд-хенды или комиссионки, где продается бывшая в употреблении одежда, уже давно пользуются большой популярностью. Там покупателей привлекает низкая стоимость вещей. Однако в таких магазинах есть одно "но" – это неприятный специфический запах, которым пропитана одежда. Как от него избавиться — читайте ниже.

Бывает, что убрать запах секонд-хенда из вещей не всегда легко. Обычно, эта процедура происходит в 4 этапа, пишет ivona.ua:

Устранение причин запаха. Достигаем путем замачивания одежды. Непосредственная стирка одежды. Режим стирки выбираем в зависимости от состава ткани. Сушка. Высушиваем на свежем воздухе на протяжении 2-3 дней непосредственно после стирки. Глажка. Используем максимально возможный для конкретного материала температурный режим.

Как убрать неприятный запах секонд-хенда с одежды

Нашатырный спирт. Растворяем нашатырный спирт в теплой воде (1:100 мл) и замачиваем в нем вещи. Затем тщательно отжимаем и стираем обычным способом.

Растворяем нашатырный спирт в теплой воде (1:100 мл) и замачиваем в нем вещи. Затем тщательно отжимаем и стираем обычным способом. Соль + уксус. В 5 литрах теплой воды растворяем 2 ст. л. поваренной соли и 100 мл белого уксуса. Затем отжимаем и отправляем в стиральную машинку.

Ароматическая соль и эфирные масла. Эти вещества добавляем в воду в момент полоскания (после основной стирки).

Эти вещества добавляем в воду в момент полоскания (после основной стирки). Сода. Складываем вещи в пластиковый пакет с зип-застежкой и пересыпаем их содой. Держим 4-6 часов, затем отряхиваем и стираем одежду повторно.

Складываем вещи в пластиковый пакет с зип-застежкой и пересыпаем их содой. Держим 4-6 часов, затем отряхиваем и стираем одежду повторно. Духи и мыло. Делаем по аналогии с предыдущим способом: в пакет с одеждой кладем ватный диск, смоченный любимыми духами, или ароматное мыло.

Отметим, что есть несколько причин, по которым не стоит приобретать в секонд-хенде некоторые предметы личного пользования. Суеверные люди стараются не покупать вещи, которые могут быть заряжены плохой энергетикой.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.