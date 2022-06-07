Одежда из секонд-хенда: как правильно стирать, чтобы избавиться от запаха
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По возвращении из секонд-хенда купленные вещи следует отправлять в стиральную машинку
Секонд-хенды или комиссионки, где продается бывшая в употреблении одежда, уже давно пользуются большой популярностью. Там покупателей привлекает низкая стоимость вещей. Однако в таких магазинах есть одно "но" – это неприятный специфический запах, которым пропитана одежда. Как от него избавиться — читайте ниже.
Бывает, что убрать запах секонд-хенда из вещей не всегда легко. Обычно, эта процедура происходит в 4 этапа, пишет ivona.ua:
- Устранение причин запаха. Достигаем путем замачивания одежды.
- Непосредственная стирка одежды. Режим стирки выбираем в зависимости от состава ткани.
- Сушка. Высушиваем на свежем воздухе на протяжении 2-3 дней непосредственно после стирки.
- Глажка. Используем максимально возможный для конкретного материала температурный режим.
Как убрать неприятный запах секонд-хенда с одежды
- Нашатырный спирт. Растворяем нашатырный спирт в теплой воде (1:100 мл) и замачиваем в нем вещи. Затем тщательно отжимаем и стираем обычным способом.
- Соль + уксус. В 5 литрах теплой воды растворяем 2 ст. л. поваренной соли и 100 мл белого уксуса. Затем отжимаем и отправляем в стиральную машинку.
- Ароматическая соль и эфирные масла. Эти вещества добавляем в воду в момент полоскания (после основной стирки).
- Сода. Складываем вещи в пластиковый пакет с зип-застежкой и пересыпаем их содой. Держим 4-6 часов, затем отряхиваем и стираем одежду повторно.
- Духи и мыло. Делаем по аналогии с предыдущим способом: в пакет с одеждой кладем ватный диск, смоченный любимыми духами, или ароматное мыло.
Отметим, что есть несколько причин, по которым не стоит приобретать в секонд-хенде некоторые предметы личного пользования. Суеверные люди стараются не покупать вещи, которые могут быть заряжены плохой энергетикой.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.