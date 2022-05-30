Приносить біди та хвороби: з яким одягом краще попрощатися назавжди

Щоб не спричинити лиха і нещастя, потрібно позбавитися речей з негативною енергетикою.

Гардероб — це одна з важливих складових у житті кожної людини, без якої не просто обійтись. Одяг — не просто частина іміджу, а й важливий енергетичний елемент, адже кожна річ несе в собі певний заряд і може налаштовувати як на позитив, так і негатив. Певний одяг може зробити людину щасливішою, а також може негативно впливати на настрій і навіть здоров’я свого господаря.

Яких речей варто позбутися насамперед, щоб уникнути їхнього негативного впливу, розповідає портал "Так просто". Пам’ятайте, ці речі притягаю хвороби та нещастя.

Одяг, який притягує негатив та біди

Одяг із чужого плеча. Кожна річ перебирає енергетику свого господаря, тому весь негатив, який був у "старого" власника, може перейти вам. У тому числі й велику невдачу та хвороби.

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Взуття не за розміром. Тут варто прислухатися до китайців, які переконані, що здоров’я та добробут починається з ніг. Тому, щоб зберегти молодість, здоров’я та зарядитися позитивом, потрібно носити відповідне взуття.

Тут варто прислухатися до китайців, які переконані, що здоров’я та добробут починається з ніг. Тому, щоб зберегти молодість, здоров’я та зарядитися позитивом, потрібно носити відповідне взуття. Речі покійного. Такий одяг тільки привабить у життя сварки, невдачі на роботі, проблеми зі здоров’ям та інші неприємності. Тому речей покійного краще позбутися.

Такий одяг тільки привабить у життя сварки, невдачі на роботі, проблеми зі здоров’ям та інші неприємності. Тому речей покійного краще позбутися. Речі, пов’язані з негативними спогадами. Погані спогади залишають свій слід і на одязі. Тому якщо ви не хочете подумки повертатися в ту ситуацію, краще всіх речей, які про неї нагадують, позбутися.

Погані спогади залишають свій слід і на одязі. Тому якщо ви не хочете подумки повертатися в ту ситуацію, краще всіх речей, які про неї нагадують, позбутися. Монохромний одяг. Кожен колір несе певний заряд у життя, і чорні чи сірі речі лише затьмарюють її.

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