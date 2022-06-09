Не делайте этого никогда: почему зарядку нельзя оставлять в розетке

Такая халатность может представлять серьезную опасность для всего дома.

Пожалуй, не секрет, что гаджеты на сегодняшний день нуждаются в ежедневной зарядке. Более того, некоторые – несколько раз в день. После использования многие оставляют зарядное устройство в розетке. Впоследствии эта розетка уже становится родным домом для зарядки. И таких "электрических хвостов" по всему дому висит несколько штук. Недавно " Телеграф" писал о том, что некоторые факторы при зарядке могут испортить телефон.

Как результат – большинство людей не вынимают практически никогда "шнурки". Однако это мало того, что неправильно — еще и очень опасно.

Почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке?

Пожарная безопасность: одним из требований техники безопасности является отключение от электрической сети всех неиспользуемых устройств. В первую очередь это может стать причиной короткого замыкания.

Нагрев блока: обратите внимание на температуру вашей зарядки, когда она подключена к сети без смартфона. Если корпус греется – однозначно зарядное устройство испорчено. В дальнейшем придется покупать новое.

Может сгореть розетка: при коротком замыкании пластмассовый корпус может расплавиться, а при использовании дешевых зарядок – вообще загореться и расплавить розетку. Тогда придется делать ремонт в квартире.

Дети: если в вашей семье есть малыши – зарядку лучше вынимать для их безопасности. Так как ребенок может элементарно взять в рот зарядку, подключенную к электроэнергии. Страшно подумать, что может произойти.

Вывод довольно прост: извлекая зарядку из розетки, мы имеем гораздо больше плюсов. Поэтому и чувствуем себя гораздо безопаснее.

Ранее Телеграф писал о том, можно ли держать телефон на зарядке ночью.