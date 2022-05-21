Портят батарею и "убивают" телефон: главные ошибки при зарядке смартфона
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Неправильная зарядка смартфона может негативно сказаться на его работе.
Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. Часто пользователи совершают очень серьезные ошибки, которые могут привести к поломке телефона, потому, что не знают, что так делать нельзя.
О самых распространенных ошибках при зарядке смартфона, которые приводят к поломкам и изнашиванию аккумулятора, пишет belnovosti.
Как нельзя заряжать смартфон
- Смартфон под подушкой. В таком случае телефон будет перегреваться, ведь под подушкой он не сможет охлаждаться естественным образом.
- Дешевые зарядные от неизвестного производителя. Желательно использовать оригинальные зарядные устройства или хотя бы от известного производителя. Дешевые зарядные — некачественные. Покупая такое устройство, вы рискуете сократить "жизнь" вашему гаджету.
- Поврежденные кабели. Обмотанные изолентой кабеля, "потому, что они еще хорошие" — категорическое нет. Помимо того, что при зарядке такими шнурами, телефон заряжается медленно, может произойти возгорание или вас ударит током.
- Полная разрядка устройства. Времена, когда батарею нужно было садить в ноль, уже прошли. На современные смартфоны такое действие сказывается губительно.
- Использование телефона при зарядке. Гаджет сильно перегревается, что плохо влияет на батарею.
Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".
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