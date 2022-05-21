Портят батарею и "убивают" телефон: главные ошибки при зарядке смартфона

Неправильная зарядка смартфона может негативно сказаться на его работе.

Чтобы продлить жизнь своему смартфону и не тратиться на его ремонты, важно правильно заряжать свой гаджет. Часто пользователи совершают очень серьезные ошибки, которые могут привести к поломке телефона, потому, что не знают, что так делать нельзя.

О самых распространенных ошибках при зарядке смартфона, которые приводят к поломкам и изнашиванию аккумулятора, пишет belnovosti.

Как нельзя заряжать смартфон

Смартфон под подушкой. В таком случае телефон будет перегреваться, ведь под подушкой он не сможет охлаждаться естественным образом.

Дешевые зарядные от неизвестного производителя . Желательно использовать оригинальные зарядные устройства или хотя бы от известного производителя. Дешевые зарядные — некачественные. Покупая такое устройство, вы рискуете сократить "жизнь" вашему гаджету.

. Желательно использовать оригинальные зарядные устройства или хотя бы от известного производителя. Дешевые зарядные — некачественные. Покупая такое устройство, вы рискуете сократить "жизнь" вашему гаджету. Поврежденные кабели. Обмотанные изолентой кабеля, "потому, что они еще хорошие" — категорическое нет. Помимо того, что при зарядке такими шнурами, телефон заряжается медленно, может произойти возгорание или вас ударит током.

Обмотанные изолентой кабеля, "потому, что они еще хорошие" — категорическое нет. Помимо того, что при зарядке такими шнурами, телефон заряжается медленно, может произойти возгорание или вас ударит током. Полная разрядка устройства. Времена, когда батарею нужно было садить в ноль, уже прошли. На современные смартфоны такое действие сказывается губительно.

Времена, когда батарею нужно было садить в ноль, уже прошли. На современные смартфоны такое действие сказывается губительно. Использование телефона при зарядке. Гаджет сильно перегревается, что плохо влияет на батарею.

Также помните, что одна из главных ошибок практически всех пользователем мобильных телефонов — это "ночная" зарядка. Аккумулятор заряжается всего за несколько часов, а оставшуюся часть ночи находится под напряжением, что губительно сказывается на гаджете и его сроке "годности".

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