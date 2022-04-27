Самые опасные ошибки при пользовании смартфоном, которые совершает каждый

Если не совершать этих ошибок, то смартфон проживет намного дольше

Жизнь в 21 веке тяжело представить без различных гаджетов, одним из самых необходимых из которых является смартфон. Помимо того, что это средство для связи, он исполняет еще очень много разных функций. Однако сейчас не об этом. Чтобы ваш смартфон служил намного дольше, за ним нужно ухаживать, и дело тут не только в защите от падений или царапин. Очень часто телефон ломается из-за неправильного и неаккуратного пользования.

О самых опасных и распространенных ошибках в пользовании смартфоном, которые совершает каждый, пишет "Так просто".

Самые опасные привычки, которые портят телефон:

Никогда не выключать телефон. Если вы хотите, чтобы ваш гаджет прослужил дольше, то ему тоже нужно давать отдыхать. Поэтому хотя бы раз в неделю его нужно выключать.

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Не выключать Wi-Fi и Bluetooth. Чтобы смартфон работал дольше и лучше стоит отключать все ненужные функции.

Чтобы смартфон работал дольше и лучше стоит отключать все ненужные функции. Пользоваться телефоном в страшный холод/жару. Современные телефоны не рассчитаны на работу в лютый мороз или в дикую жару. .

Современные телефоны не рассчитаны на работу в лютый мороз или в дикую жару. . Заряжать телефон всю ночь напролет. В принципе не нужно заряжать телефон полностью, ведь так аккумулятор садиться быстрее. Достаточно всего 95-98 %.

Не нужно ждать, пока смартфон разрядится полностью, чтобы его зарядить

Заряжать и разряжать телефон полностью. Современные литиево-ионные аккумуляторы в смартфонах работают намного лучше, когда они заряжены на 50 — 80 %. Поэтому для лучшей работы телефона, старайтесь держать заряд в таких пределах.

Современные литиево-ионные аккумуляторы в смартфонах работают намного лучше, когда они заряжены на 50 — 80 %. Поэтому для лучшей работы телефона, старайтесь держать заряд в таких пределах. Использовать поддельное зарядное устройство. Желание сэкономить может вылиться в ремонт смартфона или даже в покупку нового гаджета. Если зарядное устройство не оригинальное, аккумулятор будет медленно "погибать".

Никогда не отключать уведомления. Push-уведомления — это "убийцы" аккумулятора вашего мобильного телефона.

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